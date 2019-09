Lazio, sempre più abbonati: superato il numero della passata stagione

In casa Lazio c'è ottimismo e fiducia. Sensazioni che la squadra biancoceleste è riuscita a trasmettere ai propri tifosi, i quali hanno già superato il numero di abbonamenti rispetto a 12 mesi fa. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, sono già 19.700 le tessere sottoscritte, circa 400 in più rispetto a un anno fa. Ora l'obiettivo è quello di superare il numero implementato la scorsa stagione dopo la riapertura a gennaio (oltre 20mila). Il responsabile del marketing della Lazio, Marco Canigiani, ha fatto sapere che c'è stato un incremento importante in Tribuna Tevere e che il servizio del Bus Sharing continuerà per tutta la stagione.

LAZIO, PREZZI ABBONAMENTI: La vendita degli abbonamenti è stata riaperta martedì 3 settembre e si chiuderà definitivamente venerdì 20 settembre alle ore 19.00. In seguito al derby contro la Roma, i prezzi si sono abbassati: la Curva Nord e i Distinti costano 215 euro, la Tevere 540 e la Monte Mario 755. Quest'anno inoltre ci saranno sconti non solo per donne e bambini, ma anche per gli studenti (universitari o liceali) Under25.

Lazio, la tecnologia a disposizione di Inzaghi

Lazio, Jony vuole più spazio

TORNA ALLA HOMEPAGE