Lazio, Jony chiede più spazio e punta un posto da titolare

Gli sono bastati i 12 minuti finali nel derby a Jony per convincere tutti (o quasi) in casa Lazio. Nello scorcio finale di partita contro la Roma, l'esterno spagnolo aveva anche servito l'assist a Lazzari per il gol che poi è stato annullato. Inzaghi, appena arrivato il tranfer dalla Fifa, lo ha impiegato subito nella partita più delicata. Attualmente Jony è considerato come una buona pedina da giocarsi a gara in corso, ma lui ha un'idea diversa: vuole dimostrare ad Inzaghi che può essere il titolare. Davanti a lui c'è un certo Senad Lulic, un senatore quasi intoccabile. Questo lo sa bene Jony, ed è proprio in virtù di ciò che deve dimostrare il suo valore in ogni occasione possibile: già da oggi nell'amichevole contro la Primavera di Menechini.

