Lazio serie stellare, in Europa solo il Liverpool ha fatto meglio

Una Lazio stellare è ora seconda in classifica. I biancocelesti hanno battuto in rimonta l'Inter e si sono presi la piazza d'onore alle spalle della Juventus. I capitolini sono in serie positiva da 19 gare in cui hanno collezionato 15 vittorie e 4 pareggi. Da ottobre ad oggi le aquile hanno messo insieme ben 49 punti e sarebbero primi in Italia. Come sottolinea Lazio Page, stilando la classifica dei migliori cinque campionati europei i ragazzi di Inzaghi sarebbero al secondo posto. Leader assoluto è il Liverpool di Klopp a quota 55, sei lunghezze più avanti rispetto ai romani. Immobile e compagni si sono presi il lusso di mettersi alle spalle tutte le super potenze del nostro continente. Ecco la classifica aggiornata delle ultime 19 giornate:

- 55 Liverpool

- 49 Lazio

- 47 PSG

- 45 Barcellona

- 44 Juventus

- 42 Real Madrid

- 41 Marsiglia

- 39 Inter, Bayern Monaco

- 38 Borussia Moenchengladbach

- 36 Leicester, Borussia Dortmund, Lipsia, Getafe

- 35 Atalanta, Manchester City, Monaco

