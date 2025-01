Lazio, "Share The Good": le parole di Chiara Nasti sull'iniziativa

C'è anche Chiara Nasti, moglie del capitano della Lazio Mattia Zaccagni, a sostenere la nuova iniziativa della Fondazione Lazio "Share the Good", una raccolta di alimenti per le famiglie e i bambini che si trovano in situazioni di difficoltà.

In merito all'iniziativa ecco le parole della Nasti sui social: "Abbiamo cercato di realizzare questo video per contribuire a questa iniziativa. C'è un'importante emergenza alimentare e la Lazio, insieme a tutti gli enti coinvolti, invitano a fare una raccolta di cibo che secondo me è molto importante per tutte le persone che in questo momento si trovano in grande difficoltà. Io porterò delle cose ai punti di raccolta in occasione di Lazio-Fiorentina e quindi magari avremo anche l'occasione di conoscerci. Ci vediamo domenica!".