Lazio, l'iniziativa "Share the Good" insieme a mogli e compagne dei giocatori: i dettagli - VIDEO

Una bellissima iniziativa quella portata avanti dalla Fondazione Lazio e dalle mogli e fidanzate di Zaccagni, Castrovilli, Romagnoli, Rovella, Lazzari e Hysaj. Chiara Nasti, Rachele Risaliti, Eleonora Utini, Diletta Perifano, Diletta Daolio e Fiorenza Lekstakaj hanno infatti dato vita all'iniziativa "Share the Good" raccogliendo cibo per bambini e famiglie in difficoltà.

Questi i dettagli dell'iniziativa: "Chiara Nasti, Rachele Risaliti, Eleonora Utini, Diletta Perifano, Diletta Daolio e Fiorenza Lekstakaj, protagoniste di un aiuto concreto e continuativo per l’iniziativa "Share The Good"

I dati ci avvertono che l’emergenza alimentare è in aumento, e non sempre le istituzioni riescono a garantire l’aiuto per tutti. L'invito della Fondazione Lazio 1900 e di tutti gli enti coinvolti è quello di raccogliere cibo (alimenti ben conservati, non in vetro, con una data di scadenza lontana) per bambini e famiglie in difficoltà.

Il prossimo appuntamento per contribuire in modo concreto all’iniziativa è in occasione di Lazio-Fiorentina di domenica 26 gennaio. I punti di raccolta saranno all’altezza dei pre-filtraggi di Viale dei Gladiatori, Piazza Lauro De Bosis nelle vicinanze dell'obelisco e Piazzale Dodi, zona stadio dei Marmi. Qui troverete ad accogliervi i volontari della Fondazione S.S. Lazio 1900 e delle associazioni coinvolte".