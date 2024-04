Lazio, Siviglia: "Servono dei cambiamenti. Luis Alberto? Io non l'avrei fatto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Sebastiano Siviglia, ex difensore della Lazio, ha commentato i temi più importanti in casa biancoceleste ai microfoni di tag24.it. In particolare si è soffermato sul periodo della formazione di Tudor, tra la vittoria contro la Salernitana e la contestazione dei tifosi, e le dichiarazioni d'addio di Luis Alberto. Di seguito il suo pensiero.

"Diciamo che tra il derby perso, una stagione di alti e bassi, più il cambio in panchina, si può arrivare a queste condizioni. Ma io sono convinto che dietro quell’aria di contestazione c’è sempre un grande amore, al netto delle aspettative. Poi sta alla società e ai giocatori compattare l’ambiente, più una programmazione per poter tornare a fare campionati importanti. Penso che debbano esserci dei cambiamenti, quanti non lo so. Ci sono giocatori che hanno aperto ampie parentesi alla Lazio, magari adesso ci sono le condizioni per ricreare un nuovo ciclo. Bisogna avere le giuste motivazioni per avviare un nuovo percorso, senza convinzione non si va avanti. Se quest’ultima non c’è, giusto prendere altre squadre. Bisognerà confrontarsi, per capire se si può andare avanti insieme. C’è stato un cambio in panchina, non un cambio di risultati come ci si aspettava almeno nell’immediato. La speranza è che la continuità nel futuro possa arrivare".

"Luis Alberto? Questo è lui nel bene e nel male, al netto delle qualità. Poi il perché abbia tirato fuori il discorso così non saprei, solitamente sono discorsi che si affrontano tra le quattro mura della società, e con i diretti interessanti. Sicuramente il segnale alla società è chiaro, che sa che per l’anno prossimo con ogni probabilità non potrà contare su di lui. Io non l’avrei fatto, non ti porta da nessuna parte sfogarti così. Buttare la palla fuori dal campo non è la cosa giusta. C’è sempre un contratto in essere e capire le condizioni ideali per Luis Alberto e per la società. Europa e Coppa Italia? Di sicuro ci devi credere. Perché ne va della propria immagine e dignità. Gli errori si fanno, ma ci sono modi e modi per metterci una pezza, se dimostri di volere rimediare lascia una bella immagine nonostante tutto. Le intenzioni le capiscono i tifosi".