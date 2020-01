Lazio - Spal, ospiti all'Olimpico i bambini della So.Spe. di Suor Paola

Non soltanto la cena di mercoledì, la Lazio rincara la dose con la So.Spe. di Suor Paola. L'annuncio sul sito ufficiale: "Domenica 2 febbraio, in occasione della gara casalinga delle ore 15:00 con la SPAL, la S.S. Lazio ospiterà allo Stadio Olimpico di Roma i meravigliosi bambini della So.Spe. di Suor Paola, i quali faranno il loro ingresso in campo con i calciatori biancocelesti, al fine di regalare loro una giornata di festa. L’evento rientra nell’ambito dell’iniziativa ‘Giù le mani dai bambini’, fortemente voluta dal Presidente Claudio Lotito. Dietro questi bimbi e le loro ragazze madri, spesso ragazze minorenni che hanno vissuto atti di violenza e discriminazione, c’è la bontà e l’amore di Suor Paola che attraverso la So.Spe. regala una nuova vita. In questi casi, molto spesso i più piccoli diventano vittime senza colpa; al contrario, va data loro l’occasione di conoscere tutte le meravigliose opportunità che la vita offre".

