Lazio - Spezia, biancocelesti con una maglia per Guerini durante il riscaldamento - FOTO

La Lazio ricorda Daniel Guerini. Durante il riscaldamento prima del match di campionato contro lo Spezia, in programma domani alle 15, i biancocelesti svolgeranno il riscaldamento con una maglia in onore del ragazzo della primavera scomparso in un incidente automobilistico. A dare la notizia è la società con un post sui canali social ufficiali. Sulla maglia, una foto di Daniel e la scritta: "Ciao Guero". Il club capitolino aggiunge: "La Società, inoltre, durante la partita onorerà la memoria del giovane calciatore della Primavera biancoceleste mediante ulteriori iniziative".