Lazio-Spezia, Sarri vs Gotti: il bilancio dei precedenti tra i due tecnici

Tra i leitmotiv di Lazio-Spezia c'è anche il confronto a distanza tra Sarri e Gotti, due tecnici che in passato hanno lavorato insieme al Chelsea. In seguito hanno preso strade diverse. Il primo è andato prima alla Juventus e poi alla Lazio, mentre il secondo dopo la parentesi all'Udinese quest'anno è alla guida dello Spezia. In totale i due "amici" si sono affrontati tre volte in carriera e il bilancio è in perfetta parità. Vittoria per Sarri in Juventus-Udinese del 15 dicembre 2019 con il punteggio di 3-1. Al ritorno giocato a luglio a causa dello stop dovuto al covid i friulani si sono presi la rivincita vincendo per 2-1 in rimonta. Lo scorso anno invece è ancora piuttosto vivido il ricordo dello spettacolare e rocambolesco 4-4 tra Lazio e Udinese. Al termine della prima frazione gli ospiti erano in vantaggio per 3-1. I padroni di casa riuscirono a rimontare e a portarsi sul 4-3 per poi essere riacciuffati all'ultimo respiro da Arslan.