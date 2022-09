Lazio - Spezia sarà "Sarrismo" vs "Gottismo": un'amicizia e due filosofie di gioco

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri e Luca Gotti, amici, colleghi e rivali per 90 minuti. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, tra i due c'è un rapporto speciale: insieme hanno condiviso diverse esperienze, una su tutti la finale dell'Europa League del 2019, quando l'attuale tecnico dello Spezia fu il secondo del tecnico toscano sulla panchina del Chelsea. L'anno scorso tra i due finì 4-4, ma Gotti era alla guida dell'Udinese. Lazio - Spezia non sarà solo uno scontro tra amici-nemici, ma anche tra due filosofie diverse di gioco: il dinamico "Sarrismo", al compatto "Gottismo". Sarò solo il campo a rivelare quale sarà la migliore.