Lazio - Spezia, Thiago Motta: "Abbiamo discusso nello spogliatoio"

Thiago Motta a Dazn commenta il pesante 6-1 subito contro la Lazio: "Non abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo fare meglio. Abbiamo parlato e discusso nello spogliatoio per migliorare. Anche la partita a Cagliari siamo andati 2-0 e poi ci hanno rimontati, oggi abbiamo segnato e avuto buone occasioni. La responsabilità è mia, so di cosa ha bisogno la squadra. La Lazio ci ha messo in difficoltà, ha giocatori importanti. Abbiamo provato a reagire, vedremo nelle prossime partite cosa saremo capaci di fare".

Il tecnico dei liguri ha commentato la sconfitta anche in conferenza stampa: "Una partita dove avevamo iniziato bene. Il primo goal potevamo continuare ma non è stato così. Questo ci fa capire il livello e cosa dobbiamo migliorare. Devo fare i miei complimenti alla Lazio. Hanno fatto una buona partita e noi continueremo da domani a pensare alla prossima e a cosa dobbiamo fare per poter migliorare. Per tanti momenti di gioco ci hanno messo in difficoltà e abbiamo la consapevolezza che le squadra che stiamo per andare ad affrontare hanno questo livello. Dopo una sconfitta non è detto che bisogna buttare tutto. Ci sono cose che abbiamo fatto bene e certe cose no. Ci sono due tre punti che dobbiamo assolutamente cancellare questa sera e continuare a lavorare per la prossima partita contro l’Udinese”.