Lazio, Stankovic ricorda: "Il derby di Roma lo conosco bene"

Il derby è il sale del calcio. È il momento in cui una città si ferma e per 90 minuti si concentra completamente sulla partita. Lazio e Roma si sono già affrontate in questa stagione, eppure a Roma la stracittadina dura tutto l'anno, tutti i giorni. Chi questa partita la conosce bene avendola giocata è Dejan Stankovic: 3 gol per il serbo e uno regolare annullato che probabilmente avrebbe regalato alla Lazio il quinto successo consecutivo. Ai microfoni di Dazn, che nella sua programmazione ha una serie di 'clasici', l'ex centrocampista ha detto: "Conosco bene il derby sia di Roma che di Milano". Dejan ha giocato anche le stracittadine con la maglia dell'Inter, realizzando ben 4 gol al Milan. I 7 totali lo eleggono un uomo derby.

