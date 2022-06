Lazio, Stendardo: "A Roma ricordi indelebili. Di Canio mi preparava ai derby come nessuno"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ha vissuto tante "vite" da calciatore Guglielmo Stendardo. Gli esordi a Napoli, la sua città, poi la Lazio ma anche la Juventus e l'Atalanta. L'ex calciatore ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera ai microfoni di Grandhotelcalciomercato.com in cui ha parlato anche del suo periodo nella Capitale: "Con la Lazio abbiamo ottenuto la Champions League e fatto cose importanti. Abbiamo raggiunto risultati inimmaginabili, nel 2007 riuscimmo ad arrivare terzi in campionato. Ce la giocammo in Champions con il Real Madrid, una partita che finì 2-2 in un Olimpico strapieno. Sono ricordi indelebili che conservo sempre nella mia mente e nel mio cuore. Confrontarsi con i migliori è sempre motivo per imparare cose nuove".

"Quella alla Lazio la ricordo come l’esperienza più importante, anche perché poi oggi vivo e lavoro a Roma, dunque questa città per me è il centro di tutti i miei interessi, anche attuali. Ricordo tutti i momenti alla vigilia dei derby di Roma, partite molto sentite nella Capitale. Ho anche avuto la fortuna di giocare con Paolo Di Canio, che era un vero tifoso della Lazio e quindi mi preparava in modo incredibile. Credo che quelli siano stati i momenti più belli, giocare i derby a Roma penso che sia una delle cose migliori che un calciatore possa vivere".