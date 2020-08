Lazio, Stendardo: "Bisogna ripartire da quanto fatto quest'anno. Inzaghi un predestinato"

Guglielmo Stendardo, ex difensore biancoceleste, ha così parlato della stagione della Lazio e non solo, ai microfoni di Lazio Style Radio: “La stagione è stata molto positiva. Le Aquile hanno espresso un bel gioco, ottenendo risultati importanti, lottando a tratti per lo scudetto. Senza il lockdown, avrebbe potuto giocarsela fino alla fine, ma bisogna riprovarci il prossimo anno, partendo da queste ottime basi create in questi anni e migliorando la squadra con acquisti di livello. Silva? Sarebbe un sogno se venisse a Roma anche per il calcio italiano: ha enormi qualità tecniche e umane, essendo sempre stato impeccabile anche fuori dal campo”.

INZAGHI - “Simone ha dimostrato di essere un grande tecnico soprattutto per come ha saputo adattarsi alle caratteristiche dei suoi giocatori negli anni, oltre che per come ha imparato a gestire la rosa durante le partite con i cambi. Anche da giocatore è sempre stato meticoloso e immaginavo avrebbe intrapreso la strada dell'allenatore una volta smesso come calciatore”.

