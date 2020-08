Lazio, 4 biancocelesti in lizza per la top 11 stagionale di Dazn: ecco quali

Una stagione da incorniciare, quella della Lazio con la Supercoppa italiana conquistata a Ryhad e la Champions raggiunta a due giornate dalla fine. Record su record battuti, non solo per la squadra ma anche per i singoli giocatori. Quattro di loro, Acerbi, Luis Alberto, Milinkovic e Immobile, sono stati inseriti da Dazn in un sondaggio su Instagram che sancisce la top 11 della stagione appena terminata. È possibile votare sulle storie Instagram, i quattro calciatori biancocelesti nelle categorie rispettive di miglior difensore, miglior centrocampista e miglior attaccante. Sarebbe l'ennesimo e meritato riconoscimento che gli uomini di Inzaghi otterrebbero, dopo una grande stagione fatta sul campo.

