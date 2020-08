Fascetti su Pirlo alla Juve: “Fuoriclasse da giocatore, ma allenare è un'altra cosa”

Eugenio Fascetti, ex tecnico della Lazio, ha commentato ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'esonero di Sarri e l'arrivo di Pirlo alla Juventus: “Se sbagli, alla Juve non ti perdonano. Ma è anche una squadra a fine ciclo, l'età passa per tutti. Comunque il lato debole dei bianconeri è stato il centrocampo. E forse Sarri non ha avuto il tempo per sviluppare il suo calcio”.

PIRLO – “Potrebbe essere un grosso rischio per i bianconeri, per lui meno perché male che vada ha guidato per due anni la Juve. Non credo si bruci. Il problema è che iniziare subito un nuovo ciclo sarà dura. Ora serve aria nuova. Come giocatore Pirlo era un fuoriclasse, l'allenatore però è un altro mestiere. Vediamo, Zidane dalle giovanili del Real ha vinto poi tanti trofei in prima squadra. Di sicuro avendo vissuto nei grandi spogliatoi saprà come trattare con i campioni. Ma per guidare 25 giocatori ha l'esperienza?”.

