Calciomercato, l’Inter si inserisce per Smalling: la Roma rischia la beffa

Mentre la squadra va avanti in Europa League e punta alla vittoria, la dirigenza dell’Inter si occupa del calciomercato. Dopo l’acquisto di Hakimi, Marotta è al lavoro per portare Chris Smalling in nerazzurro. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport. Il difensore inglese è appena rientrato al Manchester United dopo un anno alla Roma che voleva tenerlo. I Red Devils non hanno trovato l’accordo con i giallorossi per la cessione immediata, per questo il calciatore è nuovamente sul mercato. La richiesta del club inglese è di 20 milioni più 5 di bonus. L’Inter sta tentando di abbassare il prezzo del cartellino visto il buon rapporto con lo United dopo gli affari Lukaku e Sanchez. I nerazzurri insidiano la Roma sul mercato, ora i giallorossi rischiano la beffa.

