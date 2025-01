Lazio | 'Sto qua per te' è finalmente vostra, ascolta il nuovo inno

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'abbiamo sentita all'Olimpico prima della partita contro l'Atalanta, presentata dalla Lazio con un video da brividi. Ma ora il nuovo inno, "Sto qua per te", è disponibile su tutte le piattaforme. La canzone è uscita ufficialmente proprio in questo momento, la mezzanotte del 9 gennaio, 125° compleanno della Lazio. E dopo aver letto le parole degli autori nell'intervista rilasciata a Lalaziosiamonoi.it, CLICCA QUI per ascoltare il brano.