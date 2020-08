Lazio, tanti auguri a Vladimir Petkovic che spegne 57 candeline

Giornata speciale per l'allenatore Vladimir Petkovic. Il mister spegne infatti oggi 57 candeline. In casa Lazio ha scritto pagine importanti di storia riuscendo nell'impresa di vincere la storica Coppa Italia del 2013 in finale contro la Roma. Anche la redazione de LaLazioSiamoNoi fa al tecnico i migliori auguri per questo giorno.

