Calciomercato Lazio, dalla Francia insistono per Milinkovic. Ma Sergej è stato chiaro!

Non si placano le voci di mercato che vorrebbero il trasferimento di MIlinkovic al Paris Saint-German. Bisognerà abituarsi per questa estate a leggerne ancora di rumors, soprattutto provenienti dalla Francia, dove insistono e scrivono dell'ultimo assalto di Leonardo. Secondo il sito 'So Fot', il ds del PSG avrebbe concesso a un intermediario di allacciare rapporti direttamente con la Lazio. Difficile anche pensarlo, visto che tutte le offerte pervenute in passato sono sempre passate prima dal procuratore Kezman.

SERGEJ NON SI MUOVE: Voci di mercato che continueranno a circolare e a cui ormai siamo tutti abituati. Sergej compreso. Che ci ha fatto il callo e che ha imparato a non farsi distrarre più. Milinkovic lo ha detto a gran voce: vuole rimanere alla Lazio e giocare la Champions League con i colori biancocelesti. E' anche una questione di cicli, come riporta la rassegna di Radiosei ricordando le parole del ds Tare. Poi è chiaro che se dovesse arrivare un'offerta da capogiro, allora la Lazio la valuterà. Ma per il momento le intenzioni delle parti vanno entrambe nella stessa direzione: quella che porta all'Europa che conta, col Sergente in prima fila.

