Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Su Borja Mayoral inserimento di due club"

È rimasta in standy la trattativa per portare Borja Mayoral alla Lazio. L'accordo con il Real Madrid sembrava raggiunto, poi la frenata sul diritto di recompra. I due club non sembrano spostarsi dalle rispettive posizioni, così ecco l'inserimento di due club per l'attaccante classe '97. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, infatti, sullo spagnolo avrebbe messo gli occhi anche il Valencia. E in Italia non c'è solo la Lazio, il centravanti intriga anche la Fiorentina.

