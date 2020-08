Calciomercato Lazio, Casasola verso la permanenza al Cosenza: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Tiago Casasola potrebbe restare a Cosenza. L'esterno argentino, che si sta godendo le vacanze con la moglie Carlotta, è in attesa di conoscere il proprio destino. Il jolly ha fatto molto bene nei mesi in prestito in Calabria e la società rossoblù punta a confermarlo in prestito. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il giocatore è di proprietà della Lazio e ha un contratto in scadenza nel giugno 2023. A Cosenza Casasola troverebbe spazio e sarebbe una risorsa importante per la compagine calabrese. Giocare con regolarità è importante per lui e per le aquile che vedrebbero migliorare la sua valutazione in vista della prossima stagione. Il Cosenza ha chiesto la conferma, manca ancora l'ok della Lazio che sembra intenzionata ad accettare. Casasola e Cosenza avanti insieme? Sembra proprio di sì.