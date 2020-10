Lazio, Tare in Turchia: "Il Covid fondamentale nell'acquisto di Muriqi". Ma da Formello smentiscono...

AGGIORNAMENTO ORE 15 - In seguito alle presunte parole del diesse Tare - riportate dai media turchi - sulla trattativa per portare Muriqi alla Lazio, va registrata una secca smentita da parte del club. Da Formello infatti fanno sapere che il direttore sportivo non avrebbe mai rilasciato questo tipo di dichiarazioni.

Intervenuto ai microfoni del portale turco Sporx, Igli Tare ha rivelato un importante retroscena relativo all'acquisto di Vedat Muriqi da parte del club biancoceleste. La Lazio, al termine di una trattativa logorante, ha raggiunto un accordo con Fenerbahce sulla base di una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Cifra che sarebbe potuta essere ancora maggiore in situazioni di normalità, e quindi non in piena pandemia di Covid-19. A confermarlo lo stesso ds: "Se non stessimo vivendo in un periodo di pandemia, non avremmo potuto prendere Muriqi a questa cifra. Forse non avremmo potuto proprio farlo".

Pubblicato il 12 ottobre

Lazio, prima volta ma non per tutti: ecco chi ha già giocato in Champions

Italia Under 21, positivi al Covid-19 altri tre calciatori: il comunicato

TORNA ALLA HOMEPAGE