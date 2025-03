Lazio | Tavares e il post che fa discutere: "Ma non stavi male?" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non era in campo domenica contro il Bologna a causa di un problema fisico, ma Nuno Tavares - inaspettatamente - ha risposto alla convocazione del CT del Portogallo. E oggi ha condiviso sui social un'immagine che lo ritrae mentre è in partenza per la Danimarca dove la sua nazionale giocherà la prima delle due gare di Nations League tra due giorni (giovedì 20/03). Il post ha fatto discutere, sono numerosi i commenti da parte dei tifosi della Lazio, increduli nel constatare che, nonostante fosse rimasto ai box al Dall'Ara, il calciatore non abbia avuto problemi a mettersi a disposizione di Martinez. "Ma non stavi male?", si legge. E ancora: "Ieri troppo dolorante per giocare però oggi parti come se niente fosse". Infine: "Dovevi rimanere a Formello se stavi male".

TORNA ALLA HOMEPAGE