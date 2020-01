Lazio, Tiribocchi: "Per lo Scudetto influirà il cammino europeo delle altre"

Sull'effettiva adeguatezza della rosa della Lazio se n'è parlato a lungo. Per molti addetti ai lavori, i biancocelesti non sarebbero stati in grado di sostenere le tre competizioni sul lungo periodo: in parte è stato così. Ma ora resta solo il campionato e, secondo l'ex attaccante Simone Tiribocchi, non c'è più bisogno di intervenire sul mercato. Anzi, gli impegni europei di Juventus e Inter potrebbero agevolare la squadra di Inzaghi in ottica Scudetto: "Tanto dipenderà anche dal percorso europeo delle concorrenti" - ha detto Tiribocchi a Radio Sportiva - "Adesso che la Lazio è uscita da tutte le competizioni, la rosa è quella giusta. Questa è una squadra che viaggia sfruttando 4-5 giocatori su tutti: Leiva, Milinkovic, Correa, Luis Alberto e Immobile". Per la Champions, dice l'ex calciatore, non da preoccuparsi: "Credo che alla fine la lotta per il quarto posto sarà tra Atalanta e Roma".

