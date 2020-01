FORMELLO - Lazio, Luis Alberto e Correa ok! Strakosha a riposo

FORMELLO - Doppio ritorno in gruppo, doppio sospiro. Luis Alberto e Correa scendono in campo coi compagni e completano la seduta, prove tattiche comprese. Ok per il derby nonostante la condizione non sia ancora ottimale. L’allenamento svolto regolarmente scaccia via le preoccupazioni di ieri: lo spagnolo (affaticamento al flessore) si era limitato a un lavoro differenziato, il Tucu (affaticamento al polpaccio) aveva interrotto la sgambata dopo il riscaldamento iniziale. Sfideranno entrambi la Roma. Ai box sono rimasti Lukaku (ginocchio), Marusic (ha ripreso a correre, rientro a breve) e Cataldi (indurimento al polpaccio). Gli ultimi due, nel tardo pomeriggio, effettueranno dei controlli clinici in Paideia. Non è al meglio Strakosha: convive da tempo con un dolore al gomito e al San Paolo ha rimediato una contusione al ginocchio. L’albanese è rimasto a riposo ma non dovrebbe rischiare il forfait nella stracittadina.

PREPARAZIONE. Ci sono altri due giorni per preparare il match di domenica. Un paio di ballottaggi. Il primo in attacco per chi affiancherà Immobile: Correa ha risposto presente e si gioca il posto con Caicedo. Il secondo in difesa, per la terza maglia dopo quelle di Acerbi e Radu: in lizza Patric e Luiz Felipe, al momento hanno le stesse chance di essere utilizzati dal 1’.