Lazio - Torino, sulla panchina granata ci sarà Frustalupi: figlio di Mario, campione d'Italia '74

Sarà allo stesso tempo un piacere e una “sfortuna” incontrarlo. Nicolò Frustalupi, figlio del grande Mario campione d'Italia con la Lazio del '74, questa sera siederà come “primo” allenatore sulla panchina del Torino. La squalifica di Walter Mazzari, infatti, costringerà il tecnico toscano ad accomodarsi in tribuna e ad affidare la squadre al suo vice, Frustalupi appunto. Sono quasi vent'anni che il figlio dell'ex biancoceleste lavora a stretto contatto col mister dei granata, di cui è vice fin dal lontano 2002. Pistoiese, Livorno, Reggina, Sampdoria, Napoli, Inter, Watford e infine Torino. Come riporta toronews.net, in tutte le precedenti occasioni in cui - per squalifica o malattia - ha preso il posto da “titolare”, Frustalupi non ha mai perso. Con il Torino il suo score recita due vittorie e un pareggio nelle tre panchine da sostituto di Mazzarri. Un vero e proprio talismano, che la Lazio questa sera proverà a incrinare. Per Frustalupi, che per ovvi motivi porta nel cuore i colori biancocelesti di cui suo padre (scomparso nel 1990 a causa di un incidente stradale ndr) è stato simbolo, sarà una serata emozionante. Molto probabilmente più a livello umano che sportivo. Lui, che ha partecipato anche a un'edizione di “Di Padre in Figlio”, affronterà per la prima volta l'Olimpico da allenatore avversario. Sarà dunque un piacere accoglierlo, ma un dovere batterlo e porre fine al suo ciclo fortunato: la Lazio ora ha assoluto bisogno di continuità e tre punti.

LAZIO - TORINO, PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO - TORINO, PARLA BORGHI DI DAZN

TORNA ALLA HOMEPAGE