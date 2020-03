Lazio, Torricelli: "Avere una partita in più è un vantaggio, essere primi aumenta l'entusiasmo"

Una Lazio fantastica continua ad essere spettacolo per gli occhi. Ai microfoni di TMW ne ha parlato l'ex Juventus e Fiorentina Moreno Torricelli: "Il fatto che la Lazio si sia portata avanti fa bene al gruppo e all'autostima. Essere in testa aumenta l'entusiasmo. E poi è fuori dalle Coppe e ha una gestione delle partite diversa rispetto a Inter e Juve. Il fatto di aver giocato la partita e essere avanti è solo un vantaggio per la Lazio, che diventa pericolosissima per la Juventus".

