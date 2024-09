Lazio, Tounkara: "Eravamo una grande squadra! Sul derby contro la Roma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di gazzettaregionale.it, Mamadou Tounkara, ex attaccante della Lazio, ha raccontato della sua esperienza nella Capitale, dal settore giovanile, al derby, per poi tornare sul suo passato al Barça e sulle varie esperienze in prestito: "Sono stati bei tempi. Alla Lazio avevamo una squadra veramente forte, c'era Cataldi, Falasca, Filippini... La maggior parte dei giocatori si trova ancora oggi nel professionismo meritatamente, anche se qualcuno poteva fare di più, come me.

BARCELLONA - "Non sono stati una passeggiata ma abbiamo vissuto momenti bellissimi. Ho avuto dei fenomeni come compagni di squadra e se guardo dove sono al giorno d'oggi, dico 'Mamma mia, che compagni che ho avuto' ma all'epoca non ce ne rendevamo conto. Ho giocato con Sanabria, Adama Traoré e Keita Baldé. Con quest'ultimo ci sentiamo quasi ogni giorno. Lui da giovane ha fatto il mio stesso percorso ma alla Lazio faceva già la differenza".

DERBY - "È la partita della Capitale, vale anche per la Primavera. Ho sempre bei ricordi del derby anche perché ne ho persi pochissimi, ricordo l'andata della finale di Coppa Italia che poi abbiamo ribaltato al ritorno. Quell'anno abbiamo vinto la Coppa contro la Roma ed è stato un significato grande per me. Quando abbiamo alzato il trofeo all'Olimpico davanti la nostra gente sotto la Curva Nord...".

CROTONE E LE VARIE ESPERIENZE - "Come allenatore c'era Juric, che mi ha fatto crescere come professionista e persona. Al primo anno poi c'è stata la promozione dalla B alla A ed anche lì emozioni indescrivibili. Peccato che nel girone sono stato fermo per diversi infortuni, ma vincere la Serie B è un'altra che ho sulle spalle e sono fiero di questo. I giovani spesso hanno paura di andare fuori subito. Io ho vissuto un po' di tutto, quando arriva l'occasione bisogna prenderla, come ha fatto il mio amico Pellegrini che è andato in Germania. I ragazzi non devono mai avere il timore di lasciare anche squadre come Lazio e Roma ma vivere l'esperienza e di crescere. Dare spazio ai giovani è fondamentale" - E sul Guidonia - "L'obiettivo della società è quello della promozione in Serie C. Appena arrivato ho trovato un gruppo di ragazzi sano e voglioso di far bene. Dobbiamo continuare su questa strada".