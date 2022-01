Lazio, tutto facile all'Arechi: Immobile e Lazzari schiantano la Salernitana

La Lazio passeggia all’Arechi, rifila tre gol alla Salernitana e coglie il primo successo del 2022. Partita subito in discesa grazie alla doppietta di Immobile (splendido l’assist di Milinkovic in occasione del vantaggio) nei primi dieci minuti. Chiude, nella ripresa, la rete di Lazzari, la seconda in questo campionato. Partita mai in bilico, dominata dalla squadra di Sarri che trova pure il terzo clean sheet di questo torneo. Un pomeriggio di festa, macchiato dall’infortunio di Pedro uscito nel finale di primo tempo per un fastidio al polpaccio. La Lazio sale a quota 35 punti in classifica.

MILINKOVIC ILLUMINA, CIRO TIMBRA - Sarri deve fare a meno di alcuni giocatori importanti come Basic, Radu e Acerbi. Gioca Patric al centro della difesa, con Luiz Felipe. Luis Alberto è la mezzala mancina, mentre il tridente con Pedro e Immobile è completato da Zaccagni. La Lazio prende subito in mano le redini delle partita e in nove minuti è già avanti di due con la doppietta di Immobile che prima sfrutta un super assist di tacco di Milinkovic-Savic e col sinistro batte Belec e poi è rapace nel ribadire in rete il cross basso di Pedro. Sono 17 i gol in campionato per Immobile che supera momentaneamente Vlahovic in cima alla classifica cannonieri. Due brutte notizie macchiano in parte il pomeriggio laziale: Cataldi viene ammonito e diffidato salterà la sfida contro l’Atalanta; mentre al 40’ si deve arrendere Pedro che accusa un problema muscolare al polpaccio e viene sostituito da Felipe Anderson. Nel frattempo, Immobile va a un passo dal tris personale con un colpo di testa perfetto su una punizione battuta da sinistra da Luis Alberto, ma la palla si stampa sulla parte bassa della traversa e batte sulla linea senza superarla. La Lazio è comunque in pieno controllo della partita, lo confermano le percentuali bulgare sul possesso palla che al 45’ si assesta al 76%.

SEGNA LAZZARI - Ripresa che si apre con una Salernitana un po’ più intraprendente rispetto alla prima frazione e il primo tiro granata è di Bonazzoli che, però, non impensierisce Strakosha. I tentativi dei padroni di casa, comunque, non creano mai veri problemi alla Lazio che rimane in controllo e su un cross di Felipe Anderson, Zaccagni salta più alto del diretto avversario e impegna Belec. Sarri sgancia Leiva e Lazzari, togliendo dal campo Cataldi e Marusic. E proprio l’ex Spal firma la rete dello 0-3: imbucata di Felipe Anderson e Lazzari a tu per tu con Belec è freddo e realizza la sua seconda rete in campionato. Esultanza di rabbia per l’esterno che si toglie la maglia e si scrolla di dosso un periodo piuttosto negativo. Cambi se vogliamo un po’ a sorpresa per Sarri a dieci minuti dal termine: dentro il baby Romero e Vavro (esordio in campionato per lo slovacco), fuori Zaccagni e Luiz Felipe che aveva rimediato un giallo evitabile. Ma è sempre Immobile l’uomo più pericoloso della Lazio, azione avviata da Romero, cross di Lazzari e incornata di Ciro che chiama Belec alla grande parata. Il giovane argentino ha personalità, lo dimostra quando dribbla a rientrare e tira dai venti metri senza, però, far male a Belec. Ci sarebbe anche un rigore per la Lazio, perché Perrone stoppa con il braccio in posizione innaturale un colpo di testa di Patric, ma Abisso e il Var non intervengono. Poco cambia, vince la Lazio 0-3.