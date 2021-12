Lazio, un biancoceleste in vetta alla classifica dei marcatori del 2021: dalla Serie A alla C

Il 2021 è agli sgoccioli e come di consueto sono tante le valutazioni che vengono fatte in merito all'anno che sta per tramontare, tra queste Sky Sport ha riportato una classifica: chi tra i calciatori italiani ha segnato di più nel 2021, prendendo in considerazione non solo la Serie A ma anche la Serie B e la C. In vetta alla classifica c’è Ciro Immobile con 27 reti, di cui 11 realizzate nella seconda parte della stagione 2020/21 e 16 tra Serie A e Europa League nella stagione in corso. Non ci sono più parole per descrivere quanto fatto dall’attaccante biancoceleste, una cosa è certa non smetterà mai di sorprendere. A inseguire Immobile ci sono: Massimo Coda del Lecce e Kelvin Yeboah dello Sturm Graz, entrambi con 22 reti. Al sesto posto Insigne con 19 reti e al quindicesimo Lorenzo Pellegrini con 17. Chiude la classifica Simone Magnaghi del Pontedera, a quota 13.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Il Barcellona pensa a Luiz Felipe”

Inter – Lazio, aperta la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli