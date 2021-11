Lazio, venerdì il ritorno da Mosca: poi inizia il pre-Napoli

La Lazio scenderà in campo a Mosca alle 18,45 contro la Lokomotiv (ore 20,45 in Russia). Considerando l'orario e il fatto che il viaggio dalla capitale russa a Roma è di 4 ore, il ritorno dei biancocelesti è programmato per la giornata di venerdì. La squadra dormirà a Mosca e al ritorno a Formello inizierà subito la preparazione della partita contro il Napoli (domenica ore 20,45). Sabato è prevista la partenza verso la città partenopea, a sole 24 ore dal rientro dalla Russia.