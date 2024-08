Lazio - Venezia, 'attenzione pickpocket': il club esalta Castellanos - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina l'intervallo di Lazio - Venezia, un gol a testa per le due squadre. Alla rete di Andersen ha risposto dopo qualche minuto Castellanos, riportando il risultato in parità e riaprendo la sfida. La società ha catturato alcuni momenti dell'azione che ha visto andare l'argentino in rete e poi li ha condivisi sui profili social accompagnati dal messaggio "Attenzione 𝗣𝗶𝗰𝗸𝗽𝗼𝗰𝗸𝗲𝘁", riprendendo un meme andato virale sul web.

