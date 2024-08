Lazio - Venezia, gli squalificati della prima giornata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica 18 agosto sarà finalmente il giorno in cui la Lazio tornerà in campo per la nuova stagione. La gara d'esordio vede i biancocelesti impegnati all'Olimpico contro il Venezia, neo promosso in Serie A. Per quanto riguarda la squadra di Baroni non ci sono squalificati, mentre Di Francesco dovrà fare a meno di Jay Idzes, costretto a saltare la prima giornata di campionato a causa dell'accumulo di cartellini ricevuto nell'ultima partita di Serie B della scorsa stagione. Squalificati per lo stesso motivo anche El Haddal, Candela.