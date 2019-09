Lazio, Ventura spinge Kiyine: "Farebbe bene in biancoceleste"

È stato uno degli acquisti dell'estate della Lazio, nonostante il suo arrivo nella Capitale sia passato un po' inosservato. Anche perché Sofian Kiyine è stato subito girato in prestito alla Salernitana. Una buona stagione lo scorso anno con il Chievo nonostante la retrocessione, ora un buon avvio coi granata in Serie B. L'esterno marocchino si è anche già tolto la soddisfazione di andare a segno, entrando tra i marcatori del 3-1 contro il Catanzaro di inizio agosto in Coppa Italia. Le sue prestazioni stanno convincendo particolarmente Gian Piero Ventura che lo ha sempre schierato dal primo minuto. Sul suo futuro il tecnico non ha dubbi: "Ha qualità indiscutibili, è un giocatore serio e ha voglia di imparare. Può tornare in massima serie ed eventualmente far bene anche alla Lazio”, le parole a Ottochannel.