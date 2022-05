Lazio - Verona, Setti: "Non siamo al 100%. Simeone? Proveremo a tenerlo, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tutto pronto all'Olimpico per il calcio d'inizio di Lazio - Verona. Al seguito della formazione scaligera è presente anche il patron Maurizio Setti, che alle telecamere di Dazn ha esaltato il percorso dei ragazzi di Tudor: "E' stata una stagione bellissima che ci ha consacrato per la terza volta nella parte sinistra della classifica. E' un orgoglio per noi e per la squadra aver portato a casa questo risultato. Oggi proveremo a fare il record. Siamo a fine campionato, le energie non sono al 100%, ma cercheremo di fare il massimo. Simeone? Ha fatto un campionato strepitoso, è nelle sue corde. Il mercato deve ancora iniziare, ha le sue dinamiche. Bisogna capire lui che vorrà fare, noi ce lo teniamo stretto, vedremo a giugno che succederà. Riscatto? Dobbiamo parlare con il direttore sportivo, l'idea è di riscattarlo. Non decidiamo da soli, valuteremo cosa fare".