Lazio - Verona, Strakosha festeggia le 150 presenze con l’aquila sul petto

Quella di ieri contro il Verona non è una stata una partita come un'altra per Thomas Strakosha che, a ventiquattro anni, ha centrato già la presenza numero 150 con la maglia della Lazio. Nella gara di ieri sera all'Olimpico, nella splendida cornice organizzata dalla Curva Nord, il portiere biancoceleste ha festeggiato nel migliore dei modi il traguardo raggiunto, rendendosi protagonista di interventi miracolosi, che hanno tolto la gioia del gol all'attacco scaligero. La partita si è conclusa a reti bianche, anche grazie ad una prestazione super di Silvestri, ma il 'nostro' estremo difensore avrà sicuramente di che esser soddisfatto.

