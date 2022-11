Lazio, Whoscored presenta la “Team of the Week”: c'è un biancoceleste - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Domenica perfetta quella di ieri per la Lazio che ha sconfitto la Roma grazie alla rete di Felipe Anderson, aggiudicandosi il derby. L’entusiasmo in casa delle aquile è alle stelle, c’è orgoglio e soddisfazione per la prestazione messa in campo ma soprattutto per aver regalato gioia ai tifosi. Whoscored, come di consueto, ha stilato la “Team of the week” scegliendo i migliori undici della giornata appena conclusa. Tra questi, è presente un biancoceleste. Non è il brasiliano autore del gol, ma Alessio Romagnoli. Grande protagonista della serata, non solo per quel che ha dimostrato nel corso del match. Di seguito la formazione completa

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/a5sgz1YHMe — WhoScored.com (@WhoScored) November 7, 2022

