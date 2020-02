Lazio, Wilson: "Spal troppo spregiudicata. E che gol Caicedo..."

Mercoledì la Lazio tornerà in campo per affrontare il Verona, altra tappa fondamentale per il cammino dei biancocelesti. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Pino Wilson: "La Spal non può giocare in quel modo contro la Lazio, prendendo tre gol in contropiede. I biancocelesti segnano a tutti, sono in un momento straordinario, presentarsi per giocare a viso aperto non è possibile. Caicedo ha fatto un gol di sinistro strepitoso, ha proprio cercato quella traiettoria. Derby? La Lazio non è scesa in campo con il giusto piglio, una partita del genere può capitare".

