Lazio Women, altro colpo: arriva l'ex Manchester City Lipman

Altro colpo per la Lazio Women, si tratta di Emma Louise Lipman. La squadra di Seleman comincia a strutturarsi mettendo le basi per la nuova stagione, che si spera possa essere quella del salto nella massima serie. Ecco il comunicato: "Nella formazione femminile della Prima Squadra della Capitale è approdata anche Emma Louise Lipman, difensore centrale classe 1989 che ha sottoscritto un contratto annuale con il Club. Britannica, ma naturalizzata maltese, Emma Lipman ha debuttato nella Nazionale di Malta il 4 ottobre del 2019 in occasione del match disputato contro l'Italia valido per le qualificazioni agli Europei del 2021. Emma Lipman, inoltre, nella sua carriera vanta delle esperienze nel Manchester City, nel Coventry City, nel Leeds United e nello Sheffield. Nella passata stagione, la calciatrice ha militato nella Florentia San Gimignano".