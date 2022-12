Lazio Women, Catini: "Contro il Trento partita giocata male, ma..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women ha vinto allo scadere la partita contro il Trento C.F., grazie a un autogol avversario. La squadra di mister Catini, anche in una partita giocata al di sotto del consueto rendimento, è stata in grado di portarsi a casa tre punti e mantenere la striscia di imbattibilità. In merito alla partita è intervenuto ai microfoni ufficiali del club, il tecnico biancoceleste:

"Contro il Trento di buono ci sono il risultato e la determinazione messa in campo dalle ragazze. Non è stata la nostra migliore partita, ma noi ciò che dovevamo fare l’abbiamo fatto a livello di occasioni create. La vittoria è meritata e voglio fare anche i complimenti al Trento che ha avuto il merito di far apparire la Lazio meno bella del solito.

In difesa abbiamo fatto bene, forse potevamo comportarci meglio in fase di impostazione perché dovevamo cercare maggiormente l’ampiezza. Dobbiamo migliorare nella lettura di questo tipo di partite.

Il finale di partita è stato un po’ concitato, l’episodio di Visentin ci lascia l’amaro in bocca perché per noi è una calciatrice importantissima. In ogni caso, in settimana le ragazze penseranno solamente alla prossima sfida contro il Napoli che cercheremo di preparare al meglio”.