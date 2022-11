Lazio Women - Cittadella Women, dove vedere il match in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Dopo 8 giornate di campionato la Lazio Women è in testa alla classifica. Le biancocelesti questo weekend hanno vinto in trasferta contro l'Apulia Trani portandosi a 22 punti. Il gap con le avversarie non è incolmabile: Napoli e Cittadella Women condividono la seconda piazza con soli tre punti di differenza dal primo posto e settimana prossima le cose potrebbero cambiare. Domenica 27 novembre alle 14:30 le venete verranno a giocare sul campo del 'Fersini' di Formello per impensierire la squadra di Catini. . I tifosi potranno seguire il big match dagli spalti (il centro sportivo è tornato a porte aperte) oppure in tv e in streaming, su Eleven Sport, da poco acquistata da DAZN.