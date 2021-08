Lazio Women, data e orario del match contro la Sampdoria

Tra poco più di due settimane inizierà anche il campionato di Serie A Femminile. Cresce l’attesa per vedere le ragazze di Carolina Morace all’opera, dopo la promozione nella massima serie. La Lazio Women scenderà in campo per la prima giornata, domenica 29 agosto alle 17:30. Le ragazze di Carolina Morace ospiteranno in casa la Sampdoria.

