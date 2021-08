Calciomercato Lazio, torna di moda Torreira come vice Leiva: i dettagli

Lazio sempre più in cerca di profili giusti. Negli ultimi giorni sta lavorando per fare arrivare Kostic alla corte di Sarri. Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per la firma del calciatore. Nel frattempo è tornato in auge un altro calciatore. Si tratta di Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano con passaporto spagnolo, è stato proposto alla Lazio. L'ex Sampdoria, è rientrato all’Arsenal dopo un anno in prestito all’Atletico Madrid (19 presenze nella Liga, 5 in Champions). Ma il centrocampista non resterà a Londra: ha 25 anni, è un play di costruzione, si può prendere a buone condizioni. Il ds Tare a fine giugno aveva negato qualsiasi interesse o non lo considerava una priorità, tuttavia la pista era rimasta viva e legata a possibili movimenti nel reparto di centrocampo. Tutto questo ad una condizione. Torreira infatti, tornerebbe di moda nel caso in cui partissero Escalante, oggi considerato il vice di Leiva, o Cataldi. Sarri sta puntando molto su Leiva. Il brasiliano sta bene, molto meglio dell’estate scorsa, ma è anche vero che alla nuova Lazio servono ritmi alti e non è detto possa sopportare l’intera stagione da titolarissimo. Se l’argomento non verrà affrontato subito, tornerà d’attualità l’estate prossima.

LA FORMULA - I Gunners sono pronti a cedere Torreira in prestito con diritto di riscatto. La Lazio ci può pensare, anche se il regista non risulta essere una priorità. Anche perchè Sarri nell’immediato ha chiesto una mezzala. Tutto però rimane in standy causa indice di liquidità. Lotito aveva rassicurato il Comandante garantendo la risoluzione del problema entro il 21 agosto.La Lazio è a lavoro e chissà se ci sarà qualche colpo di scena..

Lazio, per Cataldi è ok: già oggi potrebbe essere a disposizione di Sarri

Calciomercato Lazio, Lione su Shaqiri: avviata trattativa con il Liverpool

