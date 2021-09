Lazio Women - Fiorentina Women, dove vedere il match in tv e in streaming

Alla Lazio Women serve una scossa, e serve subito se si vuole dare un senso alla stagione. La sosta è servita alle biancocelesti per ricaricare energie fisiche e mentali, assorbire i dettami della coach Morace e avere la capacità di tornare in campo affamate. La sfida contro la Fiorentina Women è l'occasione giusta. Le viola sono ferme anche loro a zero punti, per cui sarà un vero e proprio scontro diretto. Domenica 26 settembre alle 12:30 ci sarà il fischio d'inizio. Sarà possibile seguire la partita, sia in tv che in streaming, attraverso la piattaforma TIMVISION.