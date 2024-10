Lazio Women, Goldoni e il ritorno in Nazionale: "Non scorderò mai..." - FOTO

Dopo sei anni, finalmente Eleonora Goldoni è tornata a vestire la maglia azzurra. La centrocampista della Lazio Women è stata convocata dal ct Soncin per il doppio impegno con Malta e Spagna. Nella prima amichevole, la numero 25 è subentrata al 71' e ora spera di avere una chance anche in occasione della gara con le Furie Rosse. Via social la biancoceleste ha provato a spiegare le emozioni vissute in questi giorni di ritiro con un lungo messaggio. Queste le parole: "•25.10.2024• Una giornata, una partita, dei momenti con questa maglia addosso, che non scorderò mai.

Ero emozionata? tanto. Sono felice? Tantissimo".

"P.s.: grazie davvero di cuore alle compagne di squadra che dal primo giorno hanno saputo accogliere e supportare, grazie a chi era presente sugli spalti e l’ha vissuta al mio fianco, agli abbracci che non sono mancati a fine partita, al sorriso grande di papà, alle urla e agli occhi contenti di voi amici miei che, da veri pazzi scatenati vi siete fatti km su km e spostato impegni per esserci..siete folli..ma quanto vi voglio bene! grazie a quel cuoricino speciale che scoppiava di gioia li in tribuna perché sai cosa significa per me tutto questo e perché quando mi sussurri “la tua felicità è anche la mia” mi arriva tutto quello che provi. Ho tanta voglia di lavorare duramente e alimentarmi di queste emozioni. Verso Italia vs Spagna".

