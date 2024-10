Lazio Women, Grassadonia: "La Fiorentina ci ha impressionato, ma..."

Giornata di doppia vigilia in casa Lazio, domani alle 15 scenderanno in campo anche le ragazze della Women che affronteranno in trasferta la Fiorentina. Ai microfoni ufficiali del club è intervenuto il tecnico Gianluca Grassadonia che ha presentato così la sfida: "La squadra ha reagito bene, come sempre abbiamo analizzato la gara e secondo me abbiamo fatto il miglior primo tempo per qualità di gioco, per occasioni create e per trame. È stata veramente brava soprattutto per quella che era una fase di transizione in cui il Napoli era molto forte. Non dimentichiamoci che dopo 35’ il Napoli ha fatto due sostituzioni perché non riusciva assolutamente a contenerci, è stata quindi un’ottima prestazione. Nel secondo tempo dovevamo gestirci, essere più pazienti e allargare il gioco. Dispiace per i punti persi”.

“La Fiorentina è la squadra che ci ha impressionato di più, lo abbiamo visto chiaramente nei filmati. È una squadra tanto organizzata, dinamica e con qualità. Abbiamo visto anche i dati e concede molto sulle transizioni, dobbiamo quindi essere bravi a fare quello che abbiamo preparato sulla fase di non possesso. Dovremo essere bravi anche sulla fase di costruzione. È una gara importante per la consapevolezza che la squadra deve avere”.

“In quel reparto lì siamo tutte disponibili, stamattina abbiamo mischiato tanto perché voglio essere sicuro fino alla fine così come davanti. C’è grande competitività, la Piemonte ha recuperato ed è a disposizione da due giorni. Vediamo chi parte dall’inizio e chi subentrerà. È una partita in cui dobbiamo chiedere tanto a noi stessi, capire che questa Lazio è una squadra forte e che deve capitalizzare quello che riesce a creare che è tanto. Allo stesso tempo dobbiamo avere sempre la barra dritta perché la classifica ci impone qualche punto in più per quello che la squadra ha prodotto”.

“In prima squadra le preconvocazioni era quattro per la Nazionale maggiore, ne sono state convocate tre. È il frutto di un lavoro importante che stanno facendo. La Lazio da questo punto di vista è entrata prepotentemente in quello che è un discorso generale di considerazione. È frutto del lavoro di una grande società e di un gruppo di ragazze che è partita da zero. Per la Goldoni è stata una scommessa. Abbiamo tante convocate anche tra le straniere. Stanno crescendo, quello che manca sono solo i punti”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE