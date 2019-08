Lazio Women, il calendario della prossima Serie B: derby a novembre

Non solo i calendari del settore giovanile, la FIGC ha presentato anche quelli per la prossima stagione di Serie A e Serie B femminile. Interessata, quindi, anche la Lazio Women che parteciperà alla serie cadetta. Le ragazze del tecnico Manuela Tesse sono tornate ad allenarsi nella giornata di ieri, pronte e cariche per la nuova stagione. Il campionato partirà il prossimo 15 settembre e, da cerchiare in rosso, il derby contro la Roma Calcio Femminile è previsto il 17 novembre (la Lazio giocherà in casa la partita d'andata come nel maschile). Di seguito, il calendario completo:

1ª GIORNATA

San Marino Academy-LAZIO WOMEN (15 settembre 2019 - 26 gennaio 2020)

2ª GIORNATA

LAZIO WOMEN-Fortitudo Mozzecane (22 settembre 2019 - 2 febbraio 2020)

3ª GIORNATA

Napoli Femminile-LAZIO WOMEN (27 ottobre 2019 - 16 febbraio 2020)

4ª GIORNATA

Perugia-LAZIO WOMEN (3 novembre 2019 - 23 febbraio 2020)

5ª GIORNATA

LAZIO WOMEN-Roma Calcio Femminile (17 novembre 2019 - 1 marzo 2020)

6ª GIORNATA

Novese Calcio Femminile-LAZIO WOMEN (24 novembre 2019 - 22 marzo 2020)

7ª GIORNATA

LAZIO WOMEN-Permac Vittorio Veneto (8 dicembre 2019 - 29 marzo 2020)

8ª GIORNATA

Riozzese-LAZIO WOMEN (15 dicembre 2019 - 19 aprile 2020)

9ª GIORNATA

LAZIO WOMEN-Cesena (5 gennaio 2020 - 26 aprile 2020)

10ª GIORNATA

Lady Granata Cittadella-LAZIO WOMEN (12 gennaio 2020 - 10 maggio 2020)

11ª GIORNATA

LAZIO WOMEN-Ravenna Women (19 gennaio 2020 - 17 maggio 2020)

