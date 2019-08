Lazio, i calendari del settore giovanile: Rocchi cerca il il bis

Non solo il grande calcio, anche quello dei “piccoli” è ormai ai nastri di partenza. Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la FIGC ha diramato i calendari per la prossima stagione delle categorie Under 15, Under 16 e Under 17. Tutti e tre i campionati per le piccole Lazio inizieranno l'8 settembre e tutte e tre le compagini biancocelesti affronteranno l'Empoli alla prima giornata. I calendari, come di consueto, sono pressoché identici salvo qualche piccola variazione. C'è grande attesa per la nuova Under 15 di Tommaso Rocchi, promosso di una categoria dopo la vittoria dello scudetto Under 14, portato a casa nella passata stagione. Marco Alboni e Paolo Ruggeri saranno rispettivamente i mister della Lazio Under 16 e Under 17. Di seguito, l'elenco completo dei calendari:

UNDER 15

1ª GIORNATA

LAZIO-Empoli (8 settembre 2019-12 gennaio 2020)

2ª GIORNATA

Livorno-LAZIO (15 settembre 2019 - 19 gennaio 2020)

3ª GIORNATA

LAZIO-Sassuolo (22 settembre 2019 - 26 gennaio 2020)

4ª GIORNATA

Genoa-LAZIO (29 settembre 2019 - 2 febbraio 2020)

5ª GIORNATA

LAZIO-Juventus (6 ottobre 2019 - 9 febbraio 2020)

6ª GIORNATA

Parma-LAZIO (13 ottobre 2019 - 23 febbraio 2020)

7ª GIORNATA

LAZIO-Sampdoria (20 ottobre 2019 - 1 marzo 2020)

8ª GIORNATA

Riposo (27 ottobre 2019 - 8 marzo 2020)

9ª GIORNATA

Virtus Entella-LAZIO (3 novembre 2019 - 15 marzo 2020)

10ª GIORNATA

LAZIO-Pisa (10 novembre 2019 - 22 marzo 2020)

11ª GIORNATA

Torino-LAZIO (17 novembre 2019 - 5 aprile 2020)

12ª GIORNATA

LAZIO-Spezia (1 dicembre 2019 - 19 aprile 2020)

13ª GIORNATA

Fiorentina-LAZIO (15 dicembre 2019 - 25 aprile 2020)

UNDER 16

1ª GIORNATA

LAZIO-Empoli (8 settembre 2019-12 gennaio 2020)

2ª GIORNATA

Livorno-LAZIO (15 settembre 2019 - 19 gennaio 2020)

3ª GIORNATA

LAZIO-Sassuolo (22 settembre 2019 - 26 gennaio 2020)

4ª GIORNATA

Genoa-LAZIO (29 settembre 2019 - 2 febbraio 2020)

5ª GIORNATA

LAZIO-Juventus (6 ottobre 2019 - 9 febbraio 2020)

6ª GIORNATA

Parma-LAZIO (13 ottobre 2019 - 23 febbraio 2020)

7ª GIORNATA

LAZIO-Sampdoria (20 ottobre 2019 - 1 marzo 2020)

8ª GIORNATA

Riposo (27 ottobre 2019 - 8 marzo 2020)

9ª GIORNATA

Virtus Entella-LAZIO (3 novembre 2019 - 15 marzo 2020)

10ª GIORNATA

LAZIO-Pisa (10 novembre 2019 - 22 marzo 2020)

11ª GIORNATA

Torino-LAZIO (17 novembre 2019 - 5 aprile 2020)

12ª GIORNATA

LAZIO-Spezia (1 dicembre 2019 - 19 aprile 2020)

13ª GIORNATA

Fiorentina-LAZIO (15 dicembre 2019 - 25 aprile 2020)

UNDER 17

1ª GIORNATA

Empoli-LAZIO (8 settembre 2019-12 gennaio 2020)

2ª GIORNATA

LAZIO-Sassuolo (15 settembre 2019 - 19 gennaio 2020)

3ª GIORNATA

Genoa-LAZIO (22 settembre 2019 - 26 gennaio 2020)

4ª GIORNATA

LAZIO-Juventus (29 settembre 2019 - 2 febbraio 2020)

5ª GIORNATA

RIPOSO (6 ottobre 2019 - 9 febbraio 2020)

6ª GIORNATA

Livorno-LAZIO (13 ottobre 2019 - 16 febbraio 2020)

7ª GIORNATA

LAZIO-Parma (27 ottobre 2019 - 23 febbraio 2020)

8ª GIORNATA

Pisa-LAZIO (3 novembre 2019 - 1 marzo 2020)

9ª GIORNATA

LAZIO-Sampdoria (10 novembre 2019 - 8 marzo 2020)

10ª GIORNATA

Spezia-LAZIO (17 novembre 2019 - 22 marzo 2020)

11ª GIORNATA

LAZIO-Torino (1 dicembre 2019 - 5 aprile 2020)

12ª GIORNATA

Virtus Entella-LAZIO (8 dicembre 2019 - 19 aprile 2020)

13ª GIORNATA

LAZIO-Fiorentina (15 dicembre 2019 - 25 aprile 2020)

