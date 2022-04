Lazio Women - Juventus, 4 bianconere positive al Covid: ora che succede?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lazio Women - Juventus potrebbe essere rinviata. La partita è in programma domenica 24 aprile alle 12:30, ma le ultime notizie diffuse dalla società bianconera potrebbero far cambiare le cose. Il club ha pubblicato la lista delle convocate per la trasferta romana aggiungendo: "Non sono disponibili per la gara di domani Lazio-Juventus, invece, le calciatrici Barbara Bonansea, Cristiana Girelli, Pauline Peyraud-Magnin e Annahita Zamanian che sono risultate positive al Covid-19: le calciatrici sono state poste in isolamento e, in accordo con le Autorità competenti, sono state attivate tutte le procedure in ossequio al protocollo in vigore".

COSA DICE IL REGOLAMENTO - L'ultimo aggiornamento del protocollo redatto dalla FIGC per la Serie A Femminile, risalente al 30 marzo 2022, non specifica che ci debba essere un numero specifico di soggetti positivi per rinviare la gara. Al momento la Federazione non ha comunicato nulla in merito. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, monitorando la situazione in casa Juventus.